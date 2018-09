Touristiker beim ORF Tirol

05.09.2018, 18:55 Uhr

Die Einladung zur Besichtigung der Studios nahmen die Senior-Touristiker aus Kitzbühel gerne an. Hier wird „Südtirol heute“ und „Tirol heute“ im TV-Studio (je 100 Tsd. Seher), „Radio Tirol“ im Tonstudio (200 Tsd. Hörer) und die Internetseite aus Tirol produziert.120 Personen sind beschäftigt, davon ca. 10-15 im Studio Südtirol und 3 im Büro Lienz. 200 Mitarbeiter waren es noch vor 15 Jahren.

Heuer feiert Radio Tirol 30-jähriges Jubiläum von „Tirol heute“ und „die liabste Weis“ (bundesweit ausgestrahlt, 500 Tsd. Seher)Ja, also, eröffnet wurde das Gebäude 1972, der damalige „General“ Gerd Bacher, ließ vier Landesstudios in diesen Jahren errichten, neben Innsbruck auch in Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg. Besichtigung des Studios für Gruppen ist auf Anfrage möglich.