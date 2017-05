Viel Sport im neuen Hotel

06.05.2017, 10:47 Uhr

Gelungener Auftakt im neuen Sportresort Hohe Salve; feierliche Eröffnung mit viel Prominanz.

HOPFGARTEN (niko). Fünf Monate nach der Inbetriebnahme des neuen 4 Sterne-Sportresort Hohe Salve (220 Betten) in Hopfgarten und einem vielversprechenden Auftakt in die erste Wintersaison mit 70 % Auslastung hat die Pletzer Gruppe zur großen Eröffnungsfeier geladen. Zahlreiche Gäste sind der Einladung gefolgt, darunter LR Beate Palfrader, WK-Präs. Jürgen Bodenseer, Tirol Werbung-GF Josef Margreiter und zahlreiche Sportler und Sportbegeisterte (u. a. Max Franz, Georg Totschnig).

Eigenes Jugendförderprogramm

18 Mio. € hat die Pletzer Gruppe in das Hotel (ehem. Sporthotel Fuchs, acht Monate Bauzeit) gesteckt. Für die künstlerische Begleitung zeichnet der Osttiroler Maler Hans Salcher verantwortlich. Österreichweit einzigartig ist auch das gemeinsam mit Wissenschaftern und Sportpraktikern erarbeitete Move & Relax-Konzept. Manfred Pletzer: „Wir wollen nicht das x-te Wellnesshotel sein. Unser Fokus liegt auf dem aktiven Gast, dem wir in und vor dem Resort perfekte Bedingungen anbieten können.“Die Infrastruktur des Sportresorts lässt jedes Sportlerherz höherschlagen, allen voran das 25-Meter-Sportbecken. Darüber hinaus gibt es modernste Fitnessgeräte, Bewegungsräume, Saunen, Dampfbad sowie Ruhebereiche auf insgesamt 1.400 m². „Der Gast erfährt während seines Aufenthalts eine individuell abgestimmte Betreuung durch ein ausgebildetes Trainerteam“, ergänzt Berater Toni Innauer.Das Angebot reicht von Leistungsdiagnostik, über Personal Trainer Stunden und Bewegungsprogrammen bis hin zu klassischen Massagen und Bäder-Anwendungen. Neben Hobbysportlern ist das Resort auch für Profis eine interessante Option. In diesem Zusammenhang wurde mit der Move & Relax Future-Akademie ein spezielles Nachwuchsförderprogramm gestartet.Pletzer: „Wir stellen jungen und ambitionierten SportlerInnen aus der Region unsere Infrastruktur und Trainer zur Verfügung und möchten sie auf ihrem Weg zur Spitze begleiten und unterstützen.“ Die Jahrespauschale beträgt 1.200 Euro und umfasst neben der Nutzung der hochmodernen Geräte eine ganzjährige, professionelle Trainingsbegleitung mit Leistungsdiagnostik und Sportmassagen.Fotos: Kogler, Pletzer Gruppe