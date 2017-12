Wilder Kaiser Card wird digital

26.12.2017, 00:00 Uhr

Weniger Müll, weniger Stress

Wie kommt nun der Gast zu seiner mobilen Wilder Kaiser Card? Der Vermieter kann wie gewohnt die Meldedaten im Web Client eintragen und anschließend beim Kartentyp die mobile Version auswählen. So bekommt der Gast seine digitale GästeCard per Mail direkt aufs Smartphone geschickt. Diese kann dann entweder in der „Wallet“ gespeichert oder als PDF heruntergeladen werden. Der Gast hat die Karte dann jederzeit auf seinem Smartphone griffbereit. Optional kann auf Wunsch des Gastes die haptische Karte zusätzlich ausgedruckt werden. Die digitale und mobile Wilder Kaiser GästeCard ist ab sofort verfügbar und ergänzt die haptische Karte.