Wirtschaftsministerin Schramböck besuchte Firma EGGER

26.04.2018, 13:29 Uhr

Einst regional agierend, ist EGGER zu der weltweit erfolgreichen EGGER Gruppe gewachsen und verfügt über die höchste Fertigungsvielfalt des Familienunternehmens. Das Tiroler Unternehmen nimmt mit dem Werk in Lexington im US-Bundesstaat North Carolina nach Argentinien sein zweites außereuropäisches Werk in Angriff. Schramböck unterstrich bei einem Betriebsbesuch vor allem die Wichtigkeit des Werkes für den Standort Tirol: „EGGER ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Standortpolitik im ländlichen Raum und mit über 1.000 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder in der Region. Ich freue mich ganz besonders, dass ein Unternehmen aus meiner Heimatgemeinde St. Johann in Tirol so erfolgreich wirtschaftet und gleichzeitig auch die Chancen der Märkte außerhalb Europas erkennt und nutzt. Ich kenne die Firma natürlich schon lange - umso mehr freut es mich, dass ich erstmals als Ministerin in der Nachbarschaft vorbeischauen durfte“.