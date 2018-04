Young Hotelier Award 2018 für jungen Reither

25.04.2018, 12:54 Uhr

Yannick Brandner holte 2. Platz für Palais Hansen Kempinski Wien

WIEN/REITH (navi). Große Freude im 5-Sterne Superior Hotel am Ring: Front Office Supervisor Yannick Brandner holte beim Young Hotelier Award 2018 den zweiten Platz im Diversey Contest. Der 21-Jährige aus Reith bei Kitzbühel überzeugte die Jury mit seinem innovativen Konzept zu nachhaltigen Business Meetings in Wien.Brandner darf sich somit über einen Tourismus- & Eventmanagementlehrgang an der Wirtschaftsuniversität Wien im Wert von 6.900 Euro freuen.

“How we get the corporate meeting market more green?” war das Thema von Brandners Problemlösung, die er bei dem Wettbewerb eingereicht hat. Dabei behandelte er Möglichkeiten, wie Wien künftig als Kongressstadt den Fokus auf „grüne“ Anreisemöglichkeiten legen kann. Seine Lösung: die „Green Meeting Card“, ein Ticket vom Flughafen bis ins Hotel, komplett emissionsfrei und trotzdem schneller als ein Taxi und einfach am Smartphone zu verwenden.Der Young Hotelier Award wird jedes Jahr vom GMC (General Manager Council), dem Zusammenschluss der 5-Sterne-Spitzenhotellerie in Wien, vergeben. Er ist einer der wichtigsten Nachwuchspreise der österreichischen Hotelindustrie.