Zahl der Pleiten war 2017 rückläufig

30.12.2017, 00:00 Uhr

In Tirol wurden 146 Konkursverfahren eröffnet (+12,3 %), 128 wurden mangels Masse nicht eröffnet (–15,2 %). Insgesamt war die Zahl der Insolvenzfälle in Tirol um 2,5 % rückläufig.Über natürliche Personen wurden 6.662 Insolvenzverfahren eröffnet (–17 %). In Tirol ging die Zahl der Privatkonkurse um 13,7 % auf 516 Fälle zurück.Zahlen: KSV 1870