Die Gartenausstellung in Grafenstein macht wirklich Lust auf Garten. Die Verkaufsausstellung im und rund ums Schloss Grafenstein kann ich als " Nicht Gartler " nur empfehlen !!!! ich habe selten so tolle und wirklich schöne Exponate für den heimischen Garten gesehen. Hand- und Kunstwerk vom Feinsten. Blumen, Kräuter und sonstiges für das traute Heim in toller Atmosphäre. Dazu dann noch einen guten Kaffee unter den Linden im Schlosshof, Herz was willst Du mehr !!!!!!