Zu einem schweren Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang kam es Montagnachmittag in der Gemeinde Maria Saal.

MARIA SAAL. Ein 19-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan lenkte am Montag gegen 17:10 Uhr seinen Pkw auf der L71 von Ratzendorf kommend in Richtung Klagenfurt. Bei Walddorf, Gemeinde Maria Saal kam er mit dem Pkw rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der 19-jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die FF Maria Saal stand mit drei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz.