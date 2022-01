Heute Nachmittag ereignete sich in Pörtschach ein Unfall, als eine Frau mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem anderen Auto zusammenstieß. Die Frau befand sich dabei in alkoholisiertem Zustand.

PÖRTSCHACH. Heute gegen 15.55 Uhr lenkte eine 48-jährige Frau aus Klagenfurt ihren PKW in alkoholisiertem Zustand in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt/Land) auf der Hauptstraße B83 von Pörtschach Ost in Richtung Pritschitz.



Frontalcrash mit entgegenkommendem Fahrzeug

Nach dem Kreisverkehr geriet sie mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den entgegenkommenden PKW, der von einem 31-jährigen Mann aus Klagenfurt gelenkt wurde - dieser wurde dabei leicht verletzt. Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Großer Schaden an den Fahrzeugen

Die B83 musste bis 17.46 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Pörtschach, Pritschitz und Krumpendorf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.