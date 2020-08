Die Schütt am Fuße des Dobratschs ist für ihre einzigartige Pflanzen - und Tierwelt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch der geschützte Alpenskorpion (Euscorpius germanus) hat hier seinen Lebensraum. Da der Alpenskorpion einem nicht so einfach über den Weg läuft, ist ein bisschen Suchen angesagt um ihn zu finden. Der bis zu 3cm große Skorpionen liebt es feucht und warm. Zur richtigen Jahreszeit kann man Weibchen mit Jungtieren (die ca. 10 Tage am Rücken bleiben) beobachten. Auch der Alpenskorpion kann stechen und sein Stich ist der mit einer Biene vergleichbar. .