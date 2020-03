Der Architektenwettbewerb für das neue Forum Magdalensberg ist abgeschlossen. Als nächster Schritt wird in der Gemeinde ein Planungsteam eingesetzt.

MAGDALENSBERG. Großprojekt für die nächsten Jahre ist in Magdalensberg die Entwicklung des Ortszentrums. "Beim Forum Magdalensberg geht es um die Erweiterung der Volksschule, einen Kultursaal, neues Gemeindeamt, Bank, Café, Handel u.v.m.", so Bürgermeister Andreas Scherwitzl. Ein lebendiges Ortszentrum, in dem sich die Bürger aufhalten, ist das Ziel.

Siegerprojekt gekürt

Gesamt wurden 14 Projekte beim Architekturwettbewerb eingereicht. Vergangene Woche wurde das Siegerprojekt nach einem intensiven Diskussionsprozess von der Jury gekürt: Es ist ein Projekt des Architekten Gerhard Kopeinig aus Velden. "Es war das beste Projekt in Bezug auf die Anforderungen für den Schulprozess und die gemeinsame Nutzung der Räume", freut sich Scherwitzl. Das Gesamtkonzept steht nun fest. Das Forum soll Bildung, Kultur, Gemeinde, Sport und Handel modern miteinander verbinden. "Ein modernes, ,grünes‘ Zentrum für Magdalensberg wird geschaffen", so Scherwitzl.

Baubeginn 2021

Als nächster Schritt geht es in die Planungsphase. Dafür wird in der Gemeinde ein Planungsteam eingesetzt. "Schule, Musikschule, Verein und Gemeindevertreter werden in der Detailplanung mit einbezogen", informiert der Bürgermeister. Im Sommer soll die Baubewilligung vorliegen, im Herbst soll alles Finanzielle geklärt werden. Man rechnet mit Kosten in der Höhe von 4,5 Millionen Euro. Unterstützung vom Schulbaufonds gibt es. "Spätestens Anfang 2021 soll die erste Bauphase starten", hofft Scherwitzl.

Moderner Campus

In der ersten Baustufe wird die Volksschule ausgebaut.

Die Gemeinde Magdalensberg wächst – aufgrund von Zuzug und der Geburtenrate ist der Ausbau der Volksschule St. Thomas ein wichtiges Vorhaben. "Platz für vier zusätzliche Klassenräume wird geschaffen, der Campus ist als Clusterschule angelegt", informiert Scherwitzl. Die Erweiterung erfolgt bei vollem Schulbetrieb. Die Fertigstellung ist 2022 angedacht – dann laufen auch die bestehenden Klassen der Volksschule Ottmanach aus. Der Trend geht in Richtung Ganztagsschulen, deshalb ist es dem Bürgermeister ein Anliegen, eine Schule mit Wohlfühlcharakter zu schaffen: "Viel Bewegungsräume, Rückzugsmöglichkeiten und Platz für Veranstaltungen sind im Konzept vorgesehen."

Der Schulausbau steht in den nächsten Jahren im Fokus, danach geht es mit dem Gemeindezentrum weiter.

Im Video zeigt Bürgermeister Andreas Scherwitzl wie das neue Forum Magdalensberg aussieht: