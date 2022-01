Restaurierung läuft aktuell: Zwei Draisinen aus den 50er-Jahren werden im Juli dieses Jahres durchs Rosental tuckern.

FERLACH/FEISTRITZ/ROS./ROSENBACH. Mit einem Baujahr 1952 sind die zwei Draisinen, die mehrere Jahrzehnte ihren Dienst als Zugmaschinen für Bauzüge für die ÖBB tätigten, mehr oder weniger "Youngtimer". "Wir haben sonst viele Stücke aus dem 19. Jahrhundert, somit sind die Draisinen aus den 50ern für uns fast fabriksneu", scherzt Hansgeorg, Obmann des Vereins Nostalgiebahnen in Kärnten.

Schüler als Designer

Tatsache ist, dass im Zuge des Leaderprojekts mit dem Titel "Carnica Draisinenexpress Rosental" die Zugmaschinen vom Verein gekauft und restauriert wurden. Schülerinnen und Schüler der HTL Ferlach designten die Züge für die Fahrten. Da die Projektleitung die Carnica Region über hat und die Carnica Biene fest mit der Rosentaler Kultur verbunden ist, ist der Draisinenexpress in Gelb gehalten, mit Bienen geschmückt und zudem mit Bienenwaben verziert.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich passenderweise das Leittier der Carnica Region – die Carnica Biene – für das Design ausgewählt.

Foto: HTBLVA Ferlach

hochgeladen von Mag. Stephan Fugger

Endspurt für Fertigstellung

Zurzeit wird noch fleißig an der Fertigstellung der achten Garnitur der Nostalgiebahnen Kärnten gewerkt. Dach und Fahrwerk sind fertig, was noch fehlt ist die Inneneinrichtung. Die Coronapandemie und deren Lieferverzögerungen z.B. bei Baustahl haben zur Verzögerung geführt. Fahren wird der Draisinenexpress auf der alten Zugstrecke zwischen Ferlach und Rosenbach, die 1906 eröffnet und 2016 von der ÖBB eingestellt wurde. "Wir sind dankbar, dass das Land Kärnten die Chance gesehen hat und die Strecke damals gekauft hat", sagt Prix. In den letzten Jahren hat der Verein, der über 103 ehrenamtliche Helfer verfügt, die viele unentgeltliche Stunden leisten, mit dem AMS-Langarbeitszeit-Förderprogramm und Fachfirmen die Strecke wieder befahrbar gemacht. Spannender Nebenaspekt: Es wird nicht ausgeschlossen, dass die alte Rosenbahnstrecke in den nächsten Jahren für den Ausbau des S-Bahnverkehrs wieder aktiviert wird.

Die 22 Kilometer lange Strecke Ferlach – Rosenbach wurde vom Land Kärnten 2016 gekauft, hier wird nun auch der Draisinen-Expresse fahren.

Foto: David Hofer

hochgeladen von Mag. Stephan Fugger

Bis zu 50 km/h möglich

Zwei Draisinen und vier Waggons wurden aufwändig restauriert. Die Fahrt inklusive Besuch im Historama Museum in Ferlach soll rund drei Stunden dauern und 24 Euro kosten. Erst ist ein Betrieb jeden Mittwoch ab Juli 2022 vorgesehen, bei Bedarf wird das Angebot ausgebaut. Die mit Diesel betriebenen Draisinen erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von rund 50 km/h. "Wir werden aber nur 25 km/h fahren, es soll eine beschauliche Fahrt durch das Rosental entlang der Drau und den Karawanken werden", freut sich Prix.

Zur Sache

"Carnica Draisinenexpress Rosental", Gesamtkosten: 157.000 Euro, Leader Förderung: 100.000 Euro. Die Fahrt mit einer Streckenlänge von 22 Kilometern geht vom Ferlach nach Weizelsdorf, von dort nach Feistritz/Ros. und von dort nach Rosenbach und wieder zurück. Gesamtdauer: 3 Stunden. 50 Personen können mitfahren. Ab April starten die Probefahrten.