Sie ist 14 Jahre alt, 1,77 m groß und die jüngere Schwester von Coline Spitaler. Die kleinere Schwester Berit startet im Modelbusiness ebenfalls durch.

KRUMPENDORF. Die 14-jährige Modelschönheit aus Krumpendorf konnte sich bei der Modelagentur „1st Place Models“ einen langfristigen Vertrag sichern. Eigentümer Dominik Wachta ist in der heimischen Modelszene alles andere als unbekannt. Ebenso unter Vertrag hat die Agentur Berits ältere Schwester Coline, die bereits seit einem Jahr sehr erfolgreich modelt. Die jüngere Schwester legt jetzt ebenfalls einen Karriere-Start nach Maß hin. So war sie bereits für Shootings mit Fotografen wie Sarina Dobernig, Wolfgang Gangl, Robert Pichler und Christoph Koch gebucht. Darauf folgten Editorials für Magazine in den USA und Kanada. Auch die Kärntner Designerin Genese Akomi schwört auf das hübsche blonde Model genauso wie US-Designerin Erika Suess, für die Berit in Wien ebenfalls schon vor der Kamera stand.

Berit Spitaler shootete hier für die Kärntner Designerin Genese Akomi und könnte ein vielversprechendes internationales Model werden.

Foto: Christoph Koch

Vielversprechend

Bei 1st Place Models macht man kein Geheimnis daraus, dass man den beiden Schwestern sehr viel zutraut. Während man Coline mehr in Mailand und Paris sieht, soll Berit für London und New York aufgebaut werden. „Gebt ihr circa vier Jahre und wir werden Berit bei der New York Fashionweek erleben“, ist sich Wachta sicher. Für den Erfinder von Österreichs Nächstes Topmodel ist eines klar – junge Models dürfen nicht verheizt werden. Der 38-Jährige schickt Models frühestens mit 16 Jahren für sogenannte „Modelmovements“ ins Ausland. Dabei handelt es sich meist um zwei- bis dreimonatige „On stay“-Buchungen in den diversen Märkten. Bis es so weit ist, soll Berit – genau wie ihre Schwester – in Österreich Erfahrungen sammeln. Wenn es die Coronapandemie zulässt, wird man das junge Model bald auf der einen oder anderen Modeshow bewundern können.