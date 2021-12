Wer kennt es nicht? Das Essen auf den Herd stellen, sich dann, bis es fertig ist, noch kurz hinlegen. Wie gefährlich dies sein kann, musste ein Mann in Maria Wörth vor kurzem erleben.

MARIA WÖRTH. Heute um 17.15 Uhr schlief ein 57-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Gemeinde Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt) ein, nachdem er eine Pfanne mit Speisen zum Erwärmen auf seinen Elektroherd gestellt hatte. Die Speisen brannten infolge an und es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Eine Nachbarin nahm dies wahr und alarmierte die Feuerwehr.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Gemeinsam mit einem anderen Nachbarn konnte sie den Mann aus seiner Wohnung bringen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Es entstand durch die Rauchentwicklung keinerlei Sachschaden und es kam auch zu keiner Gefährdung Dritter.