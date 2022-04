Ein Unfall ereignete sich am Ostersonntag in der Gemeinde Magdalensberg. Ein Fahrer kam mit seinem Auto von der Straße ab.

MAGDALENSBERG. Am Ostersonntag gegen 16 Uhr fuhr ein 85 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem Pkw auf der Görtschitztaal Bundesstraße in Richtung Lassendorf. Im Gemeindegebiet von Magdalensberg kam er aus bisher unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und kam nach rund 100 Meter im angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die FF St.Thomas und Timenitz mit 30 Mann.