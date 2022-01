Ein 49-jähriger Mann aus Ferlach erstattete heute Anzeige gegen einen unbekannten Täter, welcher ihn im Dezember um einen vierstelligen Euro Betrag betrogen hatte.

FERLACH. Bereits im Dezember des Vorjahres nahm ein unbekannter Täter mit einem 49-jährigen Mann aus Ferlach per E-Mail Kontakt auf. Er legte ihm einen günstigen Vertragsentwurf für einen Privatkredit vor, welchen der 49-Jährige offensichtlich annahm. Daraufhin überwies er einen niedrigen vierstelligen Euro Betrag an Spesen und Gebühren auf zwei deutsche Girokonten. Danach wurde der Kontakt abgebrochen. Die Anzeige wurde erst am heutigen Tag erstattet.