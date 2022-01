MOOSBURG. Eine kärntenweite Vorreiterrolle hat die Marktgemeinde in einem Sektor bereits vor mehreren Jahren eingenommen: ein Bildungszentrum mit Volksschule, Kindergarten und Hort zu errichten. Seit letztem Jahr sind am Bildungscampus Moosburg die Bagger angerollt, um ein Großprojekt umzusetzen. Eine Multifunktionshalle mit Turnsaal und Veranstaltungssaal sowie Mensa entsteht hier – mit einer Investitionssumme von sieben Millionen Euro ein echtes Großprojekt. Der anberaumte Fertigstellungstermin mit Anfang dieses Jahres konnte aufgrund coronabedingten Baustoffmangels nicht eingehalten werden. "Wir peilen den Juni als Eröffnungstermin an", sagt Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP). Die Multifunktionshalle soll der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Angefangen von der Theatergruppe über den Fußballverein bis hin zur Seniorentanzgruppe – sie alle und viele mehr sollen die neue Attraktion nutzen. Finanziert wird das Großprojekt durch den Schulbaufonds, den Schulgemeindeverband und die Marktgemeinde Moosburg.

Sie haben Glück

Seit letztem Jahr tituliert sich Moosburg als Glücksgemeinde. Ein Projekt der Glücksgemeinde ist die Glücksakademie, die heuer umgesetzt werden soll. Die Stärkung des Ortskerns steht auf der Dringlichkeitsliste von Moosburg. "Wir werden heuer eine Ortskümmerin anstellen", sagt Gaggl. Wer die Stelle bekommt, will der Bürgermeister nicht verraten. Sogenannte Ortskümmerer sind seit Jahren österreichweit Impulsgeber, um ausgestorbene Ortskerne zu beleben.

Ein Ortskümmerin soll die Ortskernbelebung forcieren.

Foto: MeinBezirk.at

hochgeladen von Mag. Stephan Fugger

Arnulffest geplant

Gute Nachrichten für alle Freunde der Volksfeste: Das beliebte und traditionelle Arnulffest ist für 2022 bereits in Planung. "Es ist für Juli geplant, dass das Arnulffest wieder stattfindet. Gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen und der Wirtschaft wollen wir ein neues Konzept vorstellen", freut sich Gaggl. Zuvor soll noch im Mai das neue Rüsthaus der FF Bärndorf eingeweiht werden. Die FF Seigbichl erhält im August ein neues Fahrzeug.