Eine Frau fiel offenbar auf einen "Erbschaftstrick" herein. Sie überwies über tausend Euro.

KLAGENFURT-LAND. Anfang Dezember 2021 wurde eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von einem bisher Unbekannten via WhatsApp kontaktiert. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie eine Erbschaft in der Höhe von mehr als 200.000 Euro erhalten würde. Sie müsse jedoch vorab einige hundert Euro auf ein angeführtes Konto überweisen. Die Frau zeigte den Chatverlauf ihrer 20-jährigen Tochter. Aufgrund der Höhe der versprochenen Geldsumme überwies die Tochter das Geld auf das angeführte Konto. Nach weiteren Geldforderungen überwies die 20-jährige noch weitere Geldbeträge. In Summe überwies sie über tausend Euro. Da die versprochene Erbschaft nicht ausbezahlt wurde, erstattete sie am 31. Dezember 2021 Anzeige.