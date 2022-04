Im Frühling erwacht nicht nur die Natur, sondern auch unsere Lebensgeister kommen wieder in Schwung.

KRUMPENDORF. Also wie sollte man die Frühlingstemperaturen besser nutzen als für sein körperliches Wohlbefinden. In Krumpendorf steht dafür der Fitness & Vitalpark neben dem Parkbad zur Verfügung. Die Laufstrecken, Wanderwege und die Mountainbike-Panorama-Tour auf den Pirkerkogel sind bereits in Betrieb. Der Minigolfplatz hat auch schon wieder Saison. Bis Ende April ist er von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, ab Mai wieder täglich. Wer sich im Anschluss an die Minigolfpartie etwas Gutes tun möchte, für den gibt es vor Ort im neurenovierten "UNseR CAfFE" köstliches Eis vom Bauernhof und selbstgemachte Kuchen. Auch sonst sorgen Krumpendorfs Wirte gerne für den wohlverdienten Imbiss nach Spaziergang, Sport und Bewegung. Direkt am See begrüßen die Gäste die Wirtsleute vom see.gast.haus, derzeit geöffnet von Donnerstag bis Sonntag Im "neuen" Thalerium, gleich um die Ecke von see.gast.haus, werden thailändische Spezialitäten serviert. Das Restaurant im Kropfitschbad öffnet die Pforten wieder am 20. April.