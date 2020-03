Unter Federführung von Bürgermeister Markus Perdacher organisiert die Gemeinde Maria Wörth gemeinsam mit Mitarbeitern das GTI-Treffen 2020.

MARIA WÖRTH. Von 20. bis 23. Mai erwartet Reifnitz die GTI-Fans beim 39. Treffen. Letztes Jahr organisierte die Eventagentur Semtainment das Treffen, Veranstalter war Maria Wörth. Und heuer? "Das Treffen ist gesichert, Gemeindemitarbeiter selbst übernehmen heuer wieder die komplette Organisation", informiert Bürgermeister Markus Perdacher. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Agentur wurde bereits im Vorjahr ausgeschlossen. "Das Budget wurde überzogen, was nicht Sinn der Sache ist, deshalb nehmen wir es wie schon in den Vorjahren wieder selbst in die Hand", so Perdacher.

Autos im Mittelpunkt

Weg will man vor allem von dem "Abend-Festival-Feeling". Zwar ist natürlich ein Abendprogramm geplant, das meiste soll sich aber untertags abspielen. Dadurch soll auch das Auto noch mehr im Vordergrund stehen. Ganz nach dem heurigen Motto "sehen und gesehen werden". "Es geht uns nicht um Partys, sondern darum die Gäste zu betreuen. Wichtig ist, dass auch Familien und Kindern was geboten wird", so Perdacher. Mehr zum Programm will der Bürgermeister noch nicht verraten, ein Betreiber ist mit im Boot – dieser hat sich auch schon die zehn Jahre zuvor um ein Rahmenprogramm bemüht.

Neues Design

Der VW-Stand, dem Aushängeschild des Treffens soll in neuem Design präsentiert werden. "Wie dieses genau aussieht, wurde uns noch nicht verraten", sagt Perdacher. Eine weitere Änderung beim 39. Treffen betrifft den "Gummiplatz". Der Bürgermeister versichert, dass es diesen zwar noch geben wird, jedoch etwas reduzierter um mehr Platz für andere Attraktionen zu schaffen. Bezüglich dem Sicherheitskonzept erfolgt eine Ausschreibung an eine Security-Firma demnächst. "Im großen und ganzen soll das Sicherheitskonzept vom Vorjahr erhalten bleiben", sagt Perdacher.

Ein 40. Treffen kann Perdacher bereits versprechen, wie es danach in Zeiten von Klimaschutz & Co. weitergeht ist noch fraglich.

