50-jähriger Kärntner wurde in Köttmannsdorf festgenommen. Drei Opfer gibt es in Niederösterreich. Sie wollten Häuser errichten, haben Anzahlungen bei diesem ehemaligen Geschäftsführer einer ungarischen Baufirma geleistet. Doch die Aufträge wurden nicht erfüllt.

FERLACH, KÖTTMANNSDORF. Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Ferlach konnte am 18. August ein 50-jähriger Kärntner in einem Einfamilienhaus in Köttmannsdorf festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte nach gerichtlicher Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt durch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Kärnten. Der Mann wird des gewerbsmäßigen Betruges bezichtigt.

Drei Opfer in Niederösterreich

Der Ex-Geschäftsführer einer ungarischen Baufirma soll zwischen Ende 2017 und Mai 2018 drei Opfer in betrügerischer Absicht zu Anzahlungen für die Errichtung von Fertigteilhäusern verleitet haben. Dann habe er aber die Verträge nicht erfüllt. Die Opfer kommen alle aus Niederösterreich und wollten dort ein Haus errichten.

Der Gesamtschaden wird mit knapp 200.000 Euro beziffert.

In Kärnten gefunden

Seit dem Jahr 2015 war der Mann nicht mehr offiziell in Österreich gemeldet, erst heuer konnte er in Kärnten ausfindig gemacht werden.

Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der Abschlussbericht wird nach einer Hausdurchsuchung an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übermittelt.