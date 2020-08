Im Rahmen der „Schwimmoffenisve Kärnten" hat die "Gesunde Gemeinde" Grafenstein einen kostenlosen Schwimmkurs für Kinder organisiert.

GRAFENSTEIN, VÖLKERMARKT. Das Land Kärnten startete zu Ferienbeginn mit Partnern das Projekt "Schwimm-Offensive Kärnten" mit kostenlosen Schwimmkursen für Kinder (die WOCHE berichtete). Ziel war es, die Kinder zum Schwimmen zu motivieren, denn jedes Kind sollte schwimmen können.

Für mehr Wohlbefinden & Sicherheit

Die "Gesunde Gemeinde" Grafenstein organisierte einen kostenlosen Schwimmkurs im Erlebnisschwimmbad Völkermarkt. Der Kurs wurde an zehn Tagen in Kleingruppen abgehalten.

Die Kinder haben in dieser Zeit gut schwimmen gelernt, um möglichst Unfälle im Wasser zu verhindern, dem zunehmenden Bewegungsmangel entgegenzuwirken und somit Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Positive Erfahrungen und Erlebnisse im Wassersport sollen Bewusstsein und Motivation für lebenslanges Bewegen und Aktivitäten im Sport forcieren.

Ein großes Lob seitens der Gemeinde gebührt der Schwimmlehrerin, Michaela Zermann: "Sie hat den Kindern viel beigebracht und die Kinder waren mit Freude dabei." Die Aktion wurde auch von Wassermeister Fritz Lessiak bestens unterstützt.