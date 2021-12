KRUMPENDORF. Die Kinder der Nachtmittagsbetreuung in der VS Krumpendorf waren Feuer und Flamme für ihren Adventkalender. Dabei handelte es sich um einen "umgekehrten Adventkalender", eine Initiative der Caritas Kärnten. Statt jeden Tag etwas herauszunehmen, legten die Kinder täglich etwas hinen. Statt 24 Türchen zu öffen, machten sie 24 Geschenke. In den Gruppen wurden Körbe aufgstellt, in die die Kinder täglich freiwillig eine Sachspende hineinlegen konnten, wie beispielsweise haltbare Lebensmittel wie Mehl, Reis, Nudel, Müsli oder Toilettartikel. Laut der Dinge, die von Menschen, die es nicht so gut haben, immer gebraucht werden. Am 21. Dezember wurde der durachaus beachtliche Inhalt des Adventkalenders an die Caritas Kärnten übergeben, um pünktlich zur Weihnachtszeit, damit vielen ärmeren Menschen ein Freude zu bereiten.