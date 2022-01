KEUTSCHACH/SEE. Das Ausflugsziel Pyramidenkogel zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen Kärntens. Vor der Umsetzung gab es viel Kritik an Europas höchstem Holzturm. Der damalige Bürgermeister Gerhard Oleschko musste viel Gegenwind erleben. Nun ist Oleschko nach Karl Dovjak wieder Bürgermeister und will sich in seiner Amtsperiode "seinem" Leidenschaftsprojekt Pyramidenkogel-Turm widmen. "Wie auch bei der Umsetzung des Pyramidenkogels, bei dem fast alle dagegen waren, aber mir gemeinsam mit einigen Mitstreitern es gelungen ist, das Projekt positiv umzusetzen, werden wir auch in Zukunft für die Weiterentwicklung von Keutschach für unsere Bürgerinnen und Bürger zukunftsweisend vorantreiben", teilt Oleschko mit. Der amtierende Bürgermeister hat seinem Vorgänger immer wieder den Vorwurf gemacht, dass dieser den Bereich rund um den Aussichtsturm nicht würdige. "Ganz wichtig ist aber die Weiterentwicklung des Pyramidenkogels und dessen Außengestaltung, die leider in den letzten Jahren sehr stark vernachlässigt wurde. In diesem Bereich ist hervorzuheben, dass den Besuchern im heurigen Jahr aufgefallen ist, dass das Erscheinungsbild rund um den Pyramidenkogel sich stark verbessert hat und endlich wieder ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild hat – mit viel Grün, Blumen mit Liebe zum Detail", teilt Oleschko mit.

Infrastruktur-Investitionen

Einen Fokus setzt Keutschach auf die Erhaltung bzw. Sanierung der Straßen. Für diesen infrastrukturellen Bereich sind 600.000 Euro im Gemeindebudget vorgesehen. Der Bereich Bildung soll dieses Jahr nicht zu kurz kommen. Seit Jahren hat die Gemeinde ein Bildungsprojekt auf der Agenda. "Für die Erarbeitung ,Schulzentrum und Generationenpark neu‘ inklusive Architekturwettbewerb, der im nächsten Jahr durchgeführt werden soll, sind die notwendigen Mittel reserviert", sagt Oleschko. Zudem verspricht die Gemeinde, dass die Ortsgestaltungserarbeitung heuer "zügig angegangen" werden soll. Weitere Projekte beziehen sich auf die Bauhofsanierung und das Altstoffsammelzentrum. Die Planungsarbeiten sind dafür für das aktuelle Jahr vorgesehen.