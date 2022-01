In Krumpendorf stehen im neuen Jahr viele neue Projekte an. Wir haben Bgm. Gernot Bürger befragt.

KRUMPENDORF. Das größte und zugleich investitionsintensivste Projekt in Krumpendorf ist der Neubau des Kindergartens. "Der Neubau des Kindergartens ist ein zukunftsweisendes Projekt für die Gemeinde. Der aktuelle Kindergarten platzt aus allen Nähten, ein Umbau am jetzigen Standort ist leider nicht möglich. Daher wurde bereits ein Grundstück in Schulnähe als geeignet ausgemacht und ein Architektenwettbewerb im November 2021 gestartet, um das beste Baukonezpt für den Kindergarten neu zu finden. Die geographische Nähe von Schule, Kindergarten und Krabbelstube erachten wir dabei als besonders wichtig, um einen zentral gelegenen Bildungscampus für kommende Generationen zu schaffen", so Bürgermeister Gernot Bürger. Weiters bekennt sich die Gemeinde zu einer umfassenden Notfall-Vorsorge. Hierzu gehört das Erarbeiten von Notfallmaßnahmen und die Gründung eines Krisenstabs wird 2022 oberste Priorität für die Gemeindearbeit haben. Im Rahmen der Bewegungsarena sind in Krumpendorf neue Bewegungsangebote, wie die Errichtung eines Calisthetics-Parks für alle Generationen sowie der Aufbau des Sprungturms im Parkbad Krumpendorf geplant. Ein weiteres wichtiges Thema in Krumpendorf ist der Klimaschutz. Durch das Vorrantreiben von Themen wie erneuerbarer Energie und Energieeffizienzmaßnahmen sieht sich Krumpendorf dem Klimaschutz verpflichtet.

Ein besseres 2022

Das Jahr 2021 war für alle eine große Herausforderung. "Neben er Pandemie, die für uns alle derzeit die größter Herausforderung darstellt, ist das Aufbringen finanzieller Mittel für den Gemeindehaushalt ein zentrales Thema", spricht der Bürgermeister über komunale Herausforderungen. Trotz allem hat er eine Botschaft an die Gemeindebürger: "Ich wünsche allen Krumpendorferinnen, Krumpendorfern sowie allen Gästen unserer Gemeinde viel Gesundheit, Freude und Zuversicht für das Jahr 2022. Ucn ich wünsche uns allen ein baldiges Ende der Pandemie. Bitte lassen Sie sich impfen - das ist aus Sicht der Experten unsere einzige Chance, um zu Normalität zurückzukehren. Vor allem unsere Kinder und unsere Jugendlichen brauchen wieder eine Perspektive", so Bürger abschließend.