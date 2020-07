Neunjähriger wurde beim Versuch, auf ein Pferd aufzusteigen, schwer verletzt. Er rutschte aus, fiel unter das Pferd. dieses trat aus.

MARIA SAAL. Am Feriencamp "Pferd-Natur-Leben" in Maria Saal nahmen ein neunjähriger Schüler aus dem Bezirk Villach Land und sein 13-jähriger Bruder teil. Speziell trainierte Pferde kommen dabei zum Einsatz, sie werden in tägliche Abläufe miteingebunden. Gestern fand dann eine "Schatzsuche" mit acht Kindern und zwei ausgebildeten Betreuerinnen entlang eines Reit- und Forstweges statt. Auch eine Norikerstute war mit dabei – mit einem Spezialgeschirr mit zwei Haltegriffen gesattelt. Sie ist auf das Arbeiten mit Kindern trainiert.

Stute traf Bub im Gesicht

Der Neunjährige wollte auf das Pferd aufsteigen, die Betreuerinnen waren dabei. Um auf das Pferd zu kommen, nutzte er das Wurzelgeflecht einer Birke. Doch der Boden war feucht und der Bub rutschte ab. Er fiel unter das Pferd, welches von einer Betreuerin am Halfter gehalten wurde. Die Stute scheute auf, machte einen Satz nach vorne und schlug mit dem rechten Hinterlauf aus. Dabei traf sie den Bub im Gesicht und er erlitt schwere Verletzungen.

Die Betreuerinnen verständigten sofort die Einsatzkräfte und führten die Erstversorgung durch. Der Rettungshubschrauber C11 brachte den Jungen dann ins Klinikum Klagenfurt. Er trug übrigens einen Reithelm.