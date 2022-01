KRUMPENDORF. Über 65 Jahre zählte der Krumpendorferhof zu den ersten Adressen echter Kärntner Gastlichkeit am Wörthersee. 35 Jahre davon führten Monika und Peter Hammerschlag den Betrieb im Ortskern von Krumpendorf. Jetzt verabschieden sich die beiden Wirtsleute in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Gernot Bürger bedankte sich im Namen der Gemeinde bei der Familie Hammerschlag für ihre jahrzehntelange Gastfreundschaft. "Sowohl für uns Einheimische als auch für Gäste und Reisende war der Krumpendorferhof eine fixe Institution in unserem Dorf. Wirtshäuser sind wichtig und wertvoll für die Kommunikation und das Miteinander in einem Ort - umso mehr bedauern wir die Schließung und hoffen, dass eine Nachfolge gefunden wird. Auch wenn es sicher kein leichtes sein wird, in die Fußstapfen von Monika und Peter Hammerschlag zu treten", so Bgm. Bürger. Krumpendorf wünscht der Familie Hammerschlag alles Gute, viel Freude und Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt.