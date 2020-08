Auf der B 83 Richtung Pörtschach prallte eine 56-jährige Klagenfurterin aufgrund von Sekundenschlaf gegen einen Baum. In einer Linkskurve in Ludmannsdorf kam eine 31-jährige Klagenfurterin von der Fahrbahn ab. Alkolenker prallte in Ebenthal gegen Ampelanlage.

KLAGENFURT LAND. Gestern Abend ereigneten sich gleich drei Unfälle, bei denen Personen zu Schaden kamen. Auf der B 83 – von Krumpendorf kommend Richtung Pörtschach – kam eine 56-jährige Frau aus Klagenfurt vermutlich wegen Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Baum. Die Klagenfurterin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Eingeklemmt

Gegen 21 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau aus Klagenfurt auf der Gemeindestraße in Ludmannsdorf. In einer Linkskurve kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Die Lenkerin wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Bergung und notärztlichen Versorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Alkolenker prallte gegen Ampel und flüchtete

Gegen 22 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Firmenauto auf der Ebenthaler Straße stadtauswärts in Richtung Südring unterwegs. Laut eigenen Angaben telefonierte er und verlor deshalb und aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit der rechten vorderen Fahrzeugfront gegen die Ampelanlage Ebenthaler Straße Kreuzung Südring. Bei der Kollision entstand am Auto Totalschaden und auch die Ampelanlage wurde schwer beschädigt.

Aufgrund des Unfalllärms wurden Zeugen aufmerksam und begaben sich in Richtung Unfallstelle. Dort konnten sie noch erkennen, dass sich der Unfalllenker telefonierend und blutverschmiert von der Unfallstelle begab. Der 39-jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Westen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte er nach 20 Minuten ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.