Unter dem Motto „So komme ich gut über die heißen Tage“ stellt die Klar! Rosental fünf Trinkbrunnen in den Gemeinden Feistritz, St. Margareten und Zell/Sele bereit. So soll die Trinkwasserversorgung vor allem an heißen Tagen gewährleistet sein.

ROSENTAL. Die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen ist eine der greifbarsten direkten Auswirkungen des Klimawandels, die sich sehr stark auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Aufgrund der Klimaerwärmung ist aber nicht nur mit einem gehäuften Auftreten von anhaltenden intensiven Hitzeperioden, sondern auch mit einer Zunahme der Lufttemperatur zu rechnen. Dies ist eine große Belastung für den Körper.

Trinken ist wichtig

An heißen Tagen verliert der Mensch durch Schwitzen Wasser und Elektrolyte. Elektrolyte werden meist ausreichend mit der Nahrung aufgenommen, aber die verlorene Flüssigkeit muss ersetzt werden. Mit steigender Hitzebelastung muss die Hautdurchblutung zur Wärmeabgabe ansteigen und durch den Flüssigkeitsverlust wird die Belastung für den Kreislauf zusätzlich größer. Auch eine ausreichend hohe Schweißrate zur Kühlung kann nur bei ausreichender Hydratation des Körpers erfolgen. Deshalb sollte an heißen Tagen etwa zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu sich genommen werden.

Trinkwasser-Brunnen werden installiert

Um die Trinkwasserversorgung auch an öffentlichen Plätzen zu gewährleisten stellt die Klar! Rosental den Mitgliedsgemeinden fünf Trinkwasserbrunnen zur Verfügung. Diese werden in den kommenden Wochen installiert.

Die Trinkbrunnen bieten Bürgern und Touristen die Möglichkeit einer kostenlosen Erfrischung mit reinem Trinkwasser. "Bei extremer Hitze ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Es ist grundsätzlich zu empfehlen immer eine eigene Wasserflasche bei sich zu haben", meint Klar!-Managerin Manja Kampuš.