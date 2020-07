Die Klagenfurter Hütte kommt jetzt dem Tal ganz nahe – eine neu installierte Webcam ermöglicht einen aktuellen Blick auf die Wetterlage.

FEISTRITZ IM ROSENTAL. Die Klagenfurter Hütte ist ein alpines Schutzhaus und Ausflugsziel auf 1.664 Meter Höhe über dem Meeresspiegel – mitten in den Karawanken. Roland Ertl ist seit Dezember 2018 Pächter der Hütte. Zuvor war er im Glocknerhaus.

Die Klagenfurter Hütte ist beliebtes Ausflugs- und Wanderziel in der Region. Mehrere Wege führen zur Hütte – und auch von dort ausgehend gibt es mehrere Touren. Elf Monate im Jahr wird die Hütte von Ertl und seinem Team bewirtschaftet, lediglich im November ist geschlossen.

Im Jahr 2016 wurde die Hütte umgebaut, seitdem hat sich einiges getan. "Wir haben wieder auf Bedienung umgestellt", informiert Ertl. Auch mit der Technik gibt es fast keine Probleme mehr – dank der Unterstützung vieler Helfer der Gemeinde. Neben der Energieerzeugung durch die Photovoltaikanlage sind auch Energiespeicher für Wärme und Strom wesentliche Bauteile für eine nachhaltige, autonome Energieversorgung auf der Hütte. Die Energieversorgung auf der Hütte ist sichergestellt, auch dank Unterstützung von Josef Kersche. Der Chef der Bären Batterie sorgt neben der Telekom auch auf der Klagenfurter Hütte für optimale Energieversorgung.

Digitale Alm

Hüttenwirt Ertl hat die technischen Hindernisse beseitigt, die sich auf 1.664 Metern Höhe ergeben. Zwei Wetter-Cams wurden installiert – eine Richtung Matschacher Alm, die andere Richtung Bodental. Damit können sich jetzt Wanderfreunde über www.klagenfurter-huette.at selbst einen Eindruck von der Umgebung der Hütte verschaffen. "Oft ist das Wetter am Berg ja doch ein anderes als im Tal", sagt Ertl. Installiert wurden die Kameras vorrangig für den Winter. Ertl lebt in Viktring und hat so einen genauen Einblick, wie es auf der Hütte aussieht – wann muss man hinauf und vor allem wie kommt man hinauf. Alle 15 Minuten wird ein Bild gemacht. "Es funktioniert meist ganz gut, bei schlechtem Wetter ist jedoch auch hierfür zu wenig Empfang." Ein leidiges Problem, mit dem der Wirt zu kämpfen hat, denn der Empfang über den Satelliten ist oft nicht ausreichend. "Das führt zu Problemen bei Notfällen, aber auch mit der Registrierkasse", informiert Ertl. Umgesetzt wurde das neue Projekt mit heimischen Anbietern. Auch an den Datenschutz wurde dabei gedacht – man erkennt keinen Wanderer auf dem Bild. Einziges Hindernis ist der schlechte Empfang, vielleicht ist hierfür aber auch 5G die Lösung.

E-Bike-Ladestationen auf der Alm

In den nächsten Wochen gibt es ein zusätzliches Zuckerl für E-Biker: Vier Ladestationen kommen auf die Klagenfurter Hütte. Wandern wird immer salonfähiger – Jung und Alt zieht es in die Berge. Neben den Wanderern sind auch immer mehr Mountainbiker unterwegs. Vor allem seitdem es solche auch mit Elektroantrieb gibt. Doch die Strecke muss vorab genau bemessen werden, die Akkus kann man nicht so einfach überall aufladen. Auf der Klagenfurter Hütte bald schon. "Eine Win-win-Situation. Sportler können den Akku aufladen und auch Gastwirte profitieren von den Gästen", freut sich Ertl.

Ladestationen beim Drauradweg

Die ÖVP-Fraktionen im Rosental gehen in puncto E-Bike-Trend noch einen Schritt weiter. Neben den neuen Ladestationen auf der Klagenfurter Hütte sollen auch entlang des Drauradweges weitere angebracht werden. Anträge werden in den Rosental-Gemeinden eingebracht.

"Die Ladestationen sollen nicht direkt am Weg angebracht werden, sondern in Ortschaften – bei Gasthöfen oder Sehenswürdigkeiten", informiert ÖVP-Gemeinderat Arnulf Begusch. Damit soll auch die Gastfrequenz erhöht werden – eine Win-Win-Situation wird geschaffen. "Will ein Betrieb auf Eigeninitiative Ladestationen errichten, soll er mit 400 Euro unterstützt werden", so Begusch. Damit will man die touristische Infrastruktur im Rosental ausbauen – ein Naherholungsgebiet in Verbindung mit den Karawanken und dem Drauradweg.

Zuwanderung gewährleisten

Anfang der 2000er-Jahre hatte Feistritz im Rosental mit Abwanderung zu kämpfen. Der Gewerbepark hat dem entgegengewirkt. "Jetzt werden mehr Flächen benötigt für eine weitere Betriebsansiedlung", informiert Begusch. Der textliche Bebauungsplan wurde bereits geändert, um auch kleinere Grundstücke anbieten zu können. "Wichtig ist es auch, das Standortmarketing auszubauen", betont Begusch. Feistritz im Rosental bietet eine gute Infrastruktur, Schulen, Geschäfte, ärztliche Versorgung und Co. "Das muss publik werden, um weiterhin eine Zuwanderung zu gewährleisten", sagt Begusch. Bauparzellen sind vorhanden, die Lage ist schön und auch noch günstig.

Zur Sache:

Auf der Klagenfurter Hütte wurden Wettercams installiert. Unter www.klagenfurter-huette.at können sich alle einen aktuellen Überblick der Wetterlage auf der Alm verschaffen.

Auch vier neue E-Bike Ladestationen sind in den nächsten Wochen verfügbar.

Weitere E-Bike Ladestationen sind entlang des Drauradweges geplant. Anträge dazu wurden in den Rosental Gemeinden eingebracht.