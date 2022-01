PÖRTSCHACH. Auch in Zeiten der Budgetknappheit sind Bgm. Silvia Häusl-Benz und dem Gemeinderat die Freiwilligen Feuerwehren ein großes Anliegen. Eine gute Ausrüstung ist neben der hervorragenden Ausbildung wichtig für Sicherheit. Noch rechtzeitig im alten Jahr erhielt die FF Pörtschach ein neues Einsatzfahrzeug mit genügend Platz für die feuerwehrtechnische Ausrüstung. Das Fahrzeug wurde am 1. Jänner in den Dienst gestellt. Im Sommer soll die Fahrzeugsegnung und feierliche Präsentation mit den Patinnen stattfinden. Im kleinen Rahmen stellt Feuerwehrkommandant Klaus Gruber das neue Tanklöschfahrzeug vorerst den Kinderbürgermeistern und den Gemeindevertretern vor.

Spezialanfertigung

Aufgrund der Raumhöhe musste der Aufbau auf einen Mercedes LKW gebaut werden. Genau 2,9 Meter Höhe war das Limit für das 16 Tonnen schwere Gerät. Die Ausrüstung inkl. Hebekissen und Rettungsplattform ist speziell auf das Einsatzgebiet abgestimmt. Das multifunktionale Einsatzfahrzeug hat 300 PS und wurde speziell von der Firma Magirus-Lohr in der Steiermark konzipiert. Neben 2.000 Litern Wasser stehen auch 200 Liter Schaum für den Schnellangriff bereit. Ein Teleskop-Wasserwerfer, 14 KVA Notstromaggregat, Hygieneboard und Bergegeräte wie Schere und Spreizer stehen zur Verfügung.

Die Kosten

Mit finanzieller Unterstützung der FF Pörtschach, der Gemeinde und des Landes Kärnten konnte der Ankauf des rund 360.000 Euro teuren RLFA Einsatzfahrzeuges zur Sicherheit der Pörtschacher Bürger möglich gemacht.