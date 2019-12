Auf Sanierungen und den Ausbau der Kinderbetreuung und Volksschulen setzen 2020 folgende Gemeinden.

MARIA RAIN. 2020 ist eines der wichtigsten Vorhaben in Maria Rain die Realisierung des Schulcampus mit dreigruppiger Kindertagesstätte, einem dreigruppigen Kindergarten sowie dem Ausbau der Volksschule. Nur so kann ein zeitgemäßer Unterricht gewährleistet werden.

Angestrebt wird für das Projekt die sogenannte ELER-Förderung von Seiten der EU, die Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Basisdienstleistungen für die ländliche Entwicklung und die dazugehörige Infrastruktur vorsieht.

"Um im März nächsten Jahres diese Förderung beantragen zu können, müssen eine genaue Kostenberechnung inklusive Baubewilligung und ein vom Gemeinderat beschlossener Finanzierungsplan vorliegen", sagt Bürgermeister Franz Ragger.

Weitere Bauvorhaben

Im Jahr 2020 wird in Maria Rain wieder kräftig in die Straßen und in die Sanierung von alten Wasserleitungen investiert. In der 10. Oktoberstraße wird bis hin zum Nachtigallweg die alte Wasserleitung ausgetauscht. Bis hin zur Göltschacher Landesstraße werden alle Wasserleitungen generalsaniert.

"Erfreulich ist auch, dass der Ausbau des Glasfasernetzes zügig voranschreitet", freut sich Ragger. Ab April soll der Großteil der Gemeinde mit schnellerem Internet versorgt sein.

Anbindung an Klagenfurt

Als großen Meilenstein betrachtet Ragger die Einigung mit der ÖBB: Bis 2023 soll die Eisenbahnstrecke zwischen Klagenfurt und Weizelsdorf elektrifiziert sein. Im Zuge dessen wird der Bahnhof Maria Rain barrierefrei und eine Bike & Ride-Anlage wird errichtet. "Mit diesem Ausbau wird die Anbindung nach Klagenfurt deutlich attraktiver", sagt Ragger.

Thermische Sanierung

ST. MARGARETEN. Die Gemeinde St. Margareten im Rosental hat für 2020 zwei Großprojekte geplant. Die Volksschule soll thermisch komplett saniert werden. Konkret: Der Austausch der Fenster, der Fassade und des Daches erfolgt. "Zusätzlich wird eine Mensa dazugebaut, die auch für kleinere Veranstaltungen dienen soll", informiert Bürgermeister Lukas Wolte. Ein Lift wird ebenfalls eingebaut. Damit ist das Volksschulgebäude künftig auf allen Ebenen barrierefrei erreichbar. Um Stromkosten zu optimieren, wird eine Photovoltaik-Anlage am Dach errichtet. Mit 2,7 Millionen Euro ist das Projekt veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Landes Kärnten, des Bundes und der EU.

Baubeginn ist im März 2020, die Fertigstellung soll im Spätherbst 2020 erfolgen.

Wiederaufbau ÖDK-Brücke

Die "ÖDK-Brücke", oder auch "Rottenstein-Brücke" genannt, verbindet die beiden Gemeinden St. Margareten im Rosental und Ebenthal. Der Fahrbahnbelag der Brücke ist im sehr desolaten Zustand. 2020 soll die Brücke einen neuen Asphaltbelag erhalten, neue Gehsteige sowie ein neues, höheres Geländer. "Damit sollen insbesondere Fahrradfahrer sicherer unterwegs sein", sagt Wolte.

Die Brücke ist Teil des überregionalen Radweges R1, der entlang der Drau führt. Die Kosten belaufen sich für die Gemeinden bei 430.000 Euro. Der Eigentümer Verbund Hydro Power AG will auch weitere Instandhaltungsmaßnahmen vornehmen.