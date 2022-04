Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute spätnachmittags in der Gemeinde Poggersdorf, als ein Motorradfahrer aus Graz aus einem Völkermarkter PKW-Lenkerin auffuhr - die Beifahrerin des Motorradfahrers wurde dabei verletzt.

POGGERSDORF. Heute gegen 17.20 Uhr lenkte eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ihren PKW auf der B70 in Fahrtrichtung Völkermarkt. Vor der ampelgeregelten Kreuzung mit der L87 in Dolina (Gemeinde Poggersdorf) wollte sie ihr Fahrzeug aufgrund des grün blinkenden Lichtes der Ampel vor der Kreuzung anhalten.

Motorradfahrer prallte auf PKW

Der hinter ihr nachfolgende Motorradfahrer, ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung, konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig anhalten, versuchte nach links auszuweichen und prallte gegen das Heck des PKW.

Beifahrerin verletzt

Dabei stürzte seine am Sozius mitgefahrene Beifahrerin, eine 23-jährige Frau aus Klagenfurt, vom Motorrad und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Lenkerin des PKW blieb unverletzt, der Lenker des Motorrades nahm kleine ärztliche Hilfe in Anspruch. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.