Die Gemeinde Schiefling plant für das kommende Jahr einige Projekte, wie Bürgermeister Wuksch verrät.

SCHIEFLING. „Das größte Projekt für das kommende Jahr ist der Sportplatz“, sagt Bürgermeister Thomas Wuksch. Ziel ist es, die Fläche um den Fußballplatz zu attraktiveren. Auch die Fläche östlich des Sportplatzes soll dafür mit eingebunden werden. „Es laufen momentan Workshops mit den Gemeindebürgern, die auch noch ins nächste Jahr hinein laufen werden, um möglichst alle einzubinden“, so Wuksch. Die Projektleitung hierfür hat Robert Rassinger bekommen, er leitet auch einen Teil der Workshops. Die beiden Tennisplätze und der anliegende Hockey-Platz sollen so wieder aktiviert werden.

Friedhofserweiterung

Ein weiteres Projekt ist die Friedhofsanlage, die erweitert werden soll. „Wir werden den jetzigen Friedhof mit einem neuen Stück verbinden, und so weiteren Platz schaffen“, sagt der Gemeindevorsteher. Auch hier sollen die Bürger eingebunden werden, es werde noch Diskussionen geben, so Wuksch. Geplant sind momentan Urnengräber, für Särge sei am jetzigen Friedhof noch für etwa zehn Jahre Platz. „Wir würden gerne etwas wie einen Friedensforst anlegen, nur haben wir leider keine groß gewachsenen Bäume, daher werden wir uns nach anderen Möglichkeiten umsehen“, so Bürgermeister Wuksch.

Herausforderungen



Die größte Herausforderung sei momentan die Pandemie. „Es ist nicht absehbar, welche Kosten da noch auf uns zu-kommen werden, im sozialen und gesundheitlichen Bereich wird es in den nächsten zwei bis drei Jahren zu besonders hohen Kosten kommen“, glaubt Wuksch. Es gilt also, in manchen Bereichen den Gürtel etwas enger zu schnallen, um noch etwas Spielraum für die kommenden Jahre zu behalten.

Glückwünsche für 2022



Den Bürgern der Gemeinde Schiefling wünscht Wuksch nur das Allerbeste. „Es möge der Alltag wieder einkehren, ein wenig Normalität in unsere Häuser zurückkommen“, wünscht der Bürgermeister sich und allen Schieflingern.