Der Bau einer neuen und modernen Kindertagesstätte (KITA) ist schon seit einigen Jahren auf der Agenda der Gemeinde Poggersdorf. Nun kommt Bewegung in das Vorhaben.

POGGERSDORF. Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Bau einer neuen Kindertagesstätte nun beschlossen. Das Thema begleitet die Gemeinde schon seit Jahren. Auch das Team Otto Sucher hat nun der Mietkauf-Variante zugestimmt. "Kinder sollen im Vordergrund stehen das Projekt darf kein Spielball der Politik sein", so Sucher. Mit der Variante vom Kindernest wären zwar die Kosten günstiger, "doch es ist wirklich an der Zeit, Bewegung ins Vorhaben zu bringen", so Sucher.

Mietkauf-Variante

"Eigentlich war der Baubeginn bereits für das Jahr 2020 vorgesehen gewesen, musste aber wegen der Corona-Krise und deren finanziellen Folgen aller Gemeinden verschoben werden", informiert Bürgermeister Arnold Marbek. Durch eine Mietkauf-Variante soll nun dieses rd. 3 Mio. Euro Zukunftsprojekt endlich realisiert werden. Auf rund 1000 Quadratmetern, sollen in dem zweigeschossigen Bau drei Gruppenräume für Kleinkinder, ein bis zwei Gruppenräume für den Kindergarten bzw. einer altersübergreifenden Gruppe, eine Küche mit Speisesaal entstehen. Dieses Vorzeigeprojekt wurde von den Architekten Ed Hoke und Roland Winkler perfekt kindergerecht geplant. Mit viel Holz, Licht und einem guten Standort neben dem Kindergarten soll dieses Großprojekt der Gemeinde entstehen. Beheizt wird dieses Projekt mit der Bio-Nahwärme Poggersdorf, um dadurch auch einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2 Einsparung zu leisten. Mit der Firma MID-Bau GmbH aus Klagenfurt soll dieses Projekt in Form einer Miet-Kauf-Variante über einen Zeitraum von 25 Jahren finanziert und umgesetzt werden. Die Eröffnung soll im Herbst 2021 erfolgen. "Auch eine Erweiterung für die Zukunft ist gegeben", informiert Sucher.

Wachsende Gemeinde

Die Marktgemeinde Poggersdorf steht als eine der am stärksten wachsenden

Gemeinden Kärntens vor der Herausforderung, die Bedürfnisse und Anforderungen der Bereitstellung an Kinderbetreuungsplätzen in Zukunft zu decken. "Es ist daher unerlässlich, die bereits seit vielen Jahren anhaltende positive Bevölkerungsentwicklung in ein langfristig bestehendes Erfolgskonzept der Kleinkindbetreuung in Poggersdorf einzuarbeiten", so Marbek.

Die positive Bevölkerungsentwicklung ist sowohl auf die gewaltige Steigerung des privaten Wohnbaues als auch die Erweiterung des kommunalen Wohnbaus zurückzuführen.

"Gerade diese Entwicklung und andere Kenndaten machen eine Erweiterung der Kinderbetreuung für uns dringend notwendig. In den vergangen fünf Jahren konnten jährlich durchschnittlich 30 Geburten in der Gemeinde verzeichnet werden", so Marbek.