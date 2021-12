Neben einer Kindertagesstätte sind auch Straßensanierungen und eine Urnenwand für 2022 geplant.

TECHELSBERG. "Für den Kindergarten planen wir nächstes Jahr einen Zubau, in dem eine Kindertagesstätte untergebracht wird", erklärt Johann Koban, Bürgermeister der Gemeinde Techelsberg. Ziel ist es, die Eltern zu entlasten, und eine Möglichkeit zur institutionellen Betreuung für ein- bis dreijährige Kinder zu schaffen. "Ob wir wirklich nächstes Jahr mit dem Bau beginnen können, ist noch unklar, die Planungen werden aber auf alle Fälle abgeschlossen", so Bürgermeister Koban.

Weitere Projekte



Ein weiterer Punkt, der nächstes Jahr angegangen werden soll, ist die Tibitscher Straße. Diese wird für insgesamt ca. 22.000 Euro renoviert. "40 Prozent der Kosten übernimmt das Land, die restlichen 13.200 Euro zahlt die Gemeinde", sagt der Gemeindechef. Auch weitere Straßenabschnitte im Gemeindegebiet sollen saniert werden, diese sind jedoch kleinerer Natur. Der großen Nachfrage nach einer Urnenunterbringung wird ebenfalls nachgekommen. "Wir werden am Gemeindefriedhof eine Urnenwand errichten", so Koban.

Wünsche für 2022



Für das kommende Jahr wünscht Koban seinen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern vor allem eines. "Bleiben Sie gesund und besiegen wir die Pandemie gemeinsam", sagt der Bürgermeister. Er wünscht sich, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, sodass man zurück in den Alltag gehen könne. "Es wäre schön, wenn man sich wieder ohne Sorgen begegnen könnte und wenn das öffentliche Leben in Vereinen und Chören wieder zum Leben erwacht", so Koban.