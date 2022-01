Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignete sich auf der S37 im Bereich Maria Saal. Der Unfalllenker war offenbar alkoholisiert.

MARIA SAAL. Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte seinen Pkw am Mittwochabend in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf der S 37 im Bereich Maria Saal in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan. Dabei fuhr er einem vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf. Dieser wurde dadurch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Zusätzlich fuhr schließlich noch ein vierter Pkw-Lenker diesem Pkw auf. Alle beteiligten Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt, deren Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrbereit. Die S37 musste in diesem Bereich für rund zwei Stunden total gesperrt werden. Zum Unfallszeitpunkt herrschte Schneefall. Der Alkotest beim 37-jährigen verlief positiv.