Aufgrund eines schweren Verkehrsunfall auf der St. Veiter Schnellstraße S 37 (zum Beitrag) wurde der Verkehr umgeleitet und es kam zur Staubildung. Diesen übersah eine Lenkerin – es kam zu einem weiteren Unfall.

MARIA SAAL. Eine 20-jährige St. Veiterin war mit ihrem Auto auf der Zollfeldstraße von St. Veit kommend in richtung Klagenfurt unterwegs. Wegen des schweren Verkehrsunfalls wurde zu der Zeit der gesamte Verkehr auf die Zollfeldstraße umgeleitet. Es kam zur Staubildung. Die 20-jährige Lenkerin übersah das Stauende und fuhr in weiterer Folge auf den Pkw einer 48-jährigen Frau aus der Steiermark auf.

Die 20-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.