Heut nachmittags gab es in Keutschach einen lebensgefährlichen Zwischenfall, der so nie hätte passieren dürfen. Allen Warnungen zum Trotz gingen zwei Personen auf einen gesperrten See und brachen ein.

KEUTSCHACH. Zwei Personen brachen am Keutschacher See ein, zahlreiche Rettungskräfte wurden alarmiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die zwei Personen jedoch glücklicherweise von Passanten gerettet.

Flucht der Eingebrochenen

Besonders perfide: Die zwei Geretteten flüchteten noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei und die Feuerwehr appellieren jedoch ein weiteres Mal mit Nachdruck: Bitte betretet keine nicht freigegebenen Eisflächen, es gibt genügend offiziell betreute und freigegebe.