Aus zwei mach eins: Der Verein "Lebenswertes Pörtschach" und "9210.at" verbünden sich um sich gemeinsam für ein noch lebenserteres Pörtschach einzusetzen.

PÖRTSCHACH. Bei der Generalversammlung am 16. Juli haben sich die anwesenden Mitglieder des Vereins „Lebenswertes Pörtschach“ einstimmig für eine Fusion mit dem jungen Verein „9210.at“ ausgesprochen. Ab sofort wird man unter dem neuen Namen „9210.at – Lebenswertes Pörtschach“ weiterarbeiten. Florian Pacher einstimmig zum Obmann gewählt.

Große Pläne

„Wir werden nun unsere über 130 Mitglieder stärker involvieren und bis Herbst ein komplett neues Team aufstellen“, erklärt der frisch gewählte Obmann. Diesen „Neustart-Prozess“ begleiten auch die beiden weiteren Vorstandsmitglieder Martin Köfer (Kassier) und Jürgen Schussmann (Schriftführer), welche diese Funktionen bereits bisher ausübten. „Dem ehemaligen Obmann Wolfgang Grafl danken wir sehr herzlich für seinen Einsatz und freuen uns, dass er dem Verein als Mitglied weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht“, so Pacher.

Der Verein Lebenswertes Pörtschach hat sich bislang vor allem mit den Themen Verbauung und Verkehr beschäftigt. Die Expertise in diesen Bereichen wird nun in die, Anfang des Jahres von Florian Pacher gegründete, Denkfabrik von 9210.at eingebracht, welche in den letzten Monaten bereits mit innovativen Ideen und Vorschlägen aufgefallen ist.

Alle Pörtschacher die an der Gestaltung ihres Heimatorts mitwirken wollen, sind herzlich dazu eingeladen, Mitglied im Verein zu werden und aktiv mitzuarbeiten. Alle Informationen dazu: www.9210.at