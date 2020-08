Die FPÖ Klagenfurt Land arbeitet bereits intensiv an der Gemeinderatswahl. Kandidaten seien bekannt, werden aber noch nicht kommuniziert.

KLAGENFURT LAND. Christian Woschitz, Bezirksparteiobmann der FPÖ informiert, dass der Bezirk Klagenfurt Land bereits sehr intensiv an der Gemeinderatswahl 2021 arbeitet: "Die FPÖ wird aller Voraussicht nach in allen Gemeinden als wahlwerbende Partei antreten und auch überall wo sie antritt einen Bürgermeisterkandidaten stellen." In einigen Gemeinden sind das erfahrene Kommunalpolitiker, "aber es wird in manchen Gemeinden auch Überraschungskandidaten geben", so Woschitz.

Unterschiedliche Themen

Die Themen sind laut dem Bezirksparteiobmann von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, jedoch soll es sicher Themen geben, welche für den ganzen Bezirk oder Regionen desselben von Interesse sind. Woschitz: "Detailliert kann ich ihnen nur für meine Heimatgemeinde erklären, dass ich mich bereits vor längerer Zeit als Bürgermeisterkandidat deklariert habe und mich nach dem Abgang unseres Langzeit Bürgermeisters der Wahl stelle und bereit bin, auch in dieser schwierigen Zeit, die Verantwortung für die einwohnerstärkste Gemeinde im gesamten Bezirk Klagenfurt Land zu übernehmen." Weitere Kandidaten im Bezirk Klagenfurt Land stehen laut Woschitz bereits fest, "jedoch erachten wir den Zeitpunkt der Bekanntgabe als zu früh." Ende September soll es eine Kandidatenliste geben.