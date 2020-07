Die Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen finden nächstes Jahr am 28. Februar statt. Bürgermeisterkandidat Franz Pfaller will neue Wege gehen.

MARIA SAAL. Anfang April 2019 gab der ehemalige Maria Saaler Vizebürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) seinen Rücktritt aus allen politischen Ämtern bekannt. Kurz darauf vermeldete er, als Spitzenkandidat der nächsten Bürgermeisterwahl 2021 anzutreten (wir berichteten). Maria Saals aktueller Bürgermeister Anton Schmidt (ÖVP) wird 2021 nicht mehr kandidieren. Die SPÖ bringt sich mit Franz Pfaller nun bereits in Stellung.

Maria Saal beleben

Pfaller will wortwörtlich neue Wege gehen: "Straße und Wege unserer Gemeinde sind in einem schlechten Zustand. Es braucht also tatsächlich neue Wege – Straßen und Radwege."

Insgesamt wurden seitens der SPÖ Maria Saal vier Themengebiete erarbeitet, mit denen man sich um eine Belebung bemühen will: Sanierung und Ausbau der Straßen und Wege, Stärkung und Förderung der Familienfreundlichkeit, Leistbares und Betreutes Wohnen sowie die Belebung der Ortschaften von Maria Saal durch entsprechende Infrastruktur und Schaffung von Angeboten.

Start für Ortsgespräche

„Red' ma uns zåm“ – so nennt sich das Wahlkampf-Programm. "In Ortsgesprächen wollen wir uns mit Bürgern zusammensetzen und gemeinsam Details der Umsetzung erarbeiten", so Pfaller, denn "Politik hat im Dialog mit den Bürgern statt zu finden, nicht über ihre Köpfe hinweg."

Bei den Ortsgesprächen soll Bürger ein Dialog auf Augenhöhe erwarten, ebenso ein Ausblick auf das SPÖ-Programm und die Möglichkeit, Probleme vor Ort anzusprechen.

Die Ortsgespräche finden bereits am 10. September, um 18.30 Uhr im Haus der Begegnung statt.

Zur Sache:

Maria Saals Bürgermeister Anton Schmidt (ÖVP) stellt sich nicht mehr der Wiederwahl.

Die SPÖ bringt sich mit Franz Pfaller bereits in Stellung.

Bezüglich bevorstehender Bürgermeisterwechsel von amtierenden SPÖ Bürgermeistern ist derzeit aktuell noch kein Amtswechsel geplant.

"Generell sind wir in einzelnen Gemeinden noch im Prozess der Kandidatensondierung, um hier für die nächste Wahl bestens aufgestellt zu sein – die betrifft auch jene Gemeinden, in denen die SPÖ nicht die Bürgermeister stellt", informiert SPÖ-Bezirksvorsitzender in Klagenfurt Land Ingo Appé.

Ende August dürfte dieser Prozess abgeschlossen sein.

Appé selbst wird sich wieder dem Vertrauensvotum der Ferlacher stellen.