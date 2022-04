Wallfahrtskirche Freudenberg

Freudenberg ist eine Ortschaft auf einer 802 Meter hohen Bergkuppe in der Gemeinde Moosburg im politischen Bezirk Klagenfurt-Land in Österreich. Die südlich von der Ortschaft Maria Feicht gelegene Rotte besteht im Wesentlichen aus einem Landgasthaus und einer Wallfahrtskirche.

1722 wurde anlässlich einer Marienvision eine hölzerne Kapelle errichtet, die bereits 1725 auf Befehl des Salzburgischen Ordinariats wegen Gefahr des Aberglaubens wieder abgetragen werden musste. Das Gnadenbild wurde nach Maria Feicht gebracht. Im Jahr 1780 erfolgte ein erneuter eigenmächtiger Kapellenbau in Holzbauweise. 1842–44 wurde auf Veranlassung von Leopold Anton Praskowitz, Propst von Friesach, Dompfarrer zu Klagenfurt, die heutige Kirche erbaut.

Das letzte Drittel der Auffahrt von Witsch zum Freudenberg wird von den vierzehn Haltepunkten eines Kreuzweges mit Bildern und Beschreibungen des Leidensweges Jesu Christi gesäumt. Die Kirche selbst ist fünfzehnte Station und Endpunkt des Passionsweges.

Der Freudenberg erfreut sich bei Pilgern, Wanderern und Radfahrern großer Beliebtheit und ist somit ein erlesenes Ausflugsziel.