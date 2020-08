Am 22. August fand zum fünftem Mal der Ferlacher Aquathlon statt. Zudem wurden auch die Staatsmeisterschaften ausgetragen.

FERLACH. Unterteilt in die Kategorien Erwachsene (Alterklasse U23 – U80) sowie Nachwuchs sorgten jeweils knapp 180 Sportler für ein ausverkauftes Starterfeld. Hoch erfreut zeigte sich Veranstalter Mario Kapler: "Mit dem gemeinsamen Einsatz aller Helfer haben wir in ungewöhnlichen Zeiten für einen einzigartigen Wettkampftag in Ferlach gesorgt. Das Teilnehmerfeld reichte vom Olympia-Starter bis zum Aquathlon-Rookie." Bei den Damen kürte sich ÖTRV-Kaderathletin Lisa Hauser (Triathlonclub Kagran) zur Staatsmeisterin. Sie siegte souverän vor der Kärntnerin Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten), die ja bereits fix für die Olympischen

Spiele 2021 in Tokio qualifiziert ist. Im Herrenrennen triumphierte der junge Tiroler Tjebbe Kaindl (Wave Tri Team Ts Wörgl) vor Martin Bau (Maribor) und Peter Luftensteiner (PSV Tri Linz). Bester Kärntner und somit Aquathlon-Landesmeister wurde Titelverteidiger Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten) auf Platz sechs.