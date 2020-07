Die 52-jährige Astrid Legner aus Keutschach rückt ins Präsidium der Wirtschaftskammer Kärnten auf. Ihre Vorgängerin Carmen Goby wurde als Vizepräsidentin in die Wirtschaftskammer Österreich berufen.

KLAGENFURT. Seit fast zwei Jahrzehnten führt Astrid Legner nicht nur erfolgreich ihr Unternehmen TourGenuss, sondern auch Touristen, Reisegruppen und Firmenbelegschaften durch Kärnten. Fast ebenso lang engagiert sie sich als Funktionärin in ihrer Fachgruppe auf Landes- wie Bundesebene. Als Obmannstellvertreterin der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt sie nicht nur Brancheninteressen, sondern auch das Bundesland Kärnten mit vollem Einsatz. Als Obfrau des Notfallfonds unterstützt Legner ihre Unternehmerkollegen in schwierigen Zeiten. Nun rückt sie in das Präsidium der WK Kärnten auf, nachdem ihre Vorgängerin Carmen Goby als Vizepräsidentin in die Wirtschaftskammer Österreich berufen wurde.

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl freut sich auf seine neue Stellvertreterin: „Astrid Legner ist eine wahre Unternehmerpersönlichkeit und bringt viel Energie und Erfahrung mit ins Team.“