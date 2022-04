Der größte Skandal ist die Normalität in Österreichs Schweinestallungen. Erschütternd waren die Aufnahmen, die aus einer Schweinehaltung im Bezirk Klagenfurt Land durch den VGT am 5. April dieses Jahres veröffentlicht wurden. Seitens der Landwirtschaft wurde rasch versucht, das Leid herunterzuspielen und von einem tragischen Einzelfall zu sprechen. Aber wie normal darf das Tierleid sein, das in österreichischen Vollspaltenbetrieben an der Tagesordnung ist?

KÄRNTEN. In Österreich leben zwischen 60 und 80 Prozenz der Schweine auf Vollspaltenboden in Stallungen dicht gedrängt, ohne Auslauf und ohne Stroheinstreu. Die aktuell veröffentlichten Aufnahmen, ein weiterer Betrieb aus der Gemeinde Poggersdorf, der andere aus der Gemeinde St. Andrä, zeigen die Situation in zwei ganz üblichen Schweinemastbetrieben und sind Beispiele der vorherrschenden Haltungsweise. In beiden Stallungen leiden jeweils mehr als 1.000 Tiere - beide tragen das AMA-Gütesiegel.

Kärntner Schweine-Skandal: Soll die Schweinehaltung so ausschauen?

Ein Stück Holz für 50 Schweine

Auf den Videoaufnahmen, die dem VGT zugespielt wurden, ist klar zu sehen, dass alle dort gehaltenen Schweine abgeschnittene Schwänze haben, was laut Gesetz nur in Problemsituationen und ausnahmsweise erlaubt ist, um das Schwanzbeißen aufgrund von Stress zu verhindern. Sogenanntes Beschäftigungsmaterial sollte den Tieren Abwechslung in ihren tristen Tagesablauf bringen, leider ist dies laut VGT nur "in lächerlicher Form und Menge" vorhanden. Für 50 Schweine gebe es nur zwei, manchmal nur ein Stück Holz, um hinein beißen zu können.

Schweine voll mit Kot und Blut

Ein Vollspaltenboden funktioniert am besten, wenn viele Schweine in einem Bereich, der Bucht, gehalten werden. Die Tiere drücken den Kot mittels ihrer Füße, aber auch durch ihre Körper durch die Ritzen. Deshalb sind viele Schweine mit Kot verschmiert. Vereinzelt sieht man auch blutig gebissene Schwänze und andere Verletzungen.

Zweifelhafte Darstellungen der Besitzer

Der "Verein gegen Tierfabriken" erklärt: "Beide Familien sind offenbar zufrieden damit, ihre Schweine auf engstem Raum und niedrigem Tierwohl-Niveau zu halten. Beide Familien haben erst in den letzten Jahren den Entschluss gefasst, diese Haltungsform auszubauen. Ein Betriebsleiter merkt zwar an, dass er von manchen als "Tierquäler" bezeichnet werde, argumentiert aber mit dem niedrigen Preis für die Konsumenten. Die andere ist "Seminarbäuerin". Sie sei viel in Kindergärten und Schulen unterwegs und möchte Bewusstsein für heimische Lebensmittel vermitteln." Laut VGT fügte die Letztgenannte noch hinzu: "Meine Schweine fühlen sich sauwohl".

VGT zeigt sich "erschüttert"

David Richter vom VGT dazu: "Ich bin erschüttert von der fehlenden Empathie dieser Bauersleute gegenüber den fühlenden und leidensfähigen Schweinen. Die Gedanken dieser Menschen stehen im krassen Gegensatz zum Empfinden und dem Bewusstsein des Großteils der österreichischen Bevölkerung. Aber in erster Linie ist es die fehlgeleitete Landwirtschaftspolitik, die diese Menschen in die Tierfabriks-Sackgasse geführt hat."

"Fordern ehrliche Informationen"

Richter weiter: "Es ist klar, dass die Konsumentinnen und Konsumenten kein Tierqual-Fleisch am Teller haben wollen. Durch Schönfärberei von AMA und Landwirtschaftsministerium werden die Konsumierenden jedoch getäuscht und finanzieren so unwissend ein Haltungssystem, das sie eigentlich nicht haben möchten. Deshalb fordern wir ein Verbot von Vollspaltenböden, sowie ehrliche und unabhängige Information für die Konsumenten und Bürger."