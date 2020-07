Am 9. Juli besuchte Landesrat Daniel Fellner die Marktgemeinde Ebenthal zu einem umfangreichen Arbeitsgespräch.

EBENTHAL. Beim Arbeitsgespräch ging es neben der Attraktivierung der Supermarktstandorte im Zentralbereich sowie die Neuerrichtung eines Supermarktes in Niederdorf auch um die Erweiterung der Gewerbezone. Noch heuer soll mit Unterstützung des Landes einer Weiterentwicklung der Gewerbezone im Ausmaß von mehr als zwei Hektar nichts mehr im Wege stehen. Besprochen wurde auch der Zu- und Umbau der Volksschule Ebenthal, der dankenswerter Weise mit beinahe drei Millionen Euro seitens des Landes gefördert wird. Als Katastrophenschutzreferent des Landes Kärnten ist es Fellner auch ein Anliegen, die Infrastruktur in Ebenthal krisen- und katastrophenfest auszugestalten. Mit der Anschaffung eines Notstromaggregates für das Mehrzweckhaus Ebenthal wird zumindest ein kommunales Gebäude so ausgestattet, dass es auch in Zeiten eines Blackouts zwischen 24 und 48 Stunden vollkommen autark funktioniert. Fellner unterstützt das Vorhaben im Rahmen seines Referates.