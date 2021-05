Nach dem legendären Bistro 151 in Klagenfurt und dem 151 Geküsst in Velden, zieht es die Gastronomen an die Südseite des Sees.

MARIA WÖRTH. Neu ist der Blick auf den Wörthersee, der Rest bleibt wohltuend gleich. Mischa Bauer und Sandra Strauss und natürlich das Team sorgen für einen entspannten Treffpunkt am Wörthersee, für eine feine Speisekarte, Wein, perfekte Cocktails und Musik für Kenner. Keine zehn Minuten von Klagenfurt entfernt findet man im neu gestalteten Hotel Aenea das Restaurant mit großzügiger Terrasse und auch eine kleine Bar. Mischa Bauer macht als Gestalter aus jedem Raum, dem er sich annimmt, einen eleganten, warmen, manchmal etwas zweideutig verruchten, aber immer wunderschönen Platz.

Gemütlich zum Verweilen

Wer die Lokale der beiden Gastronomen kennt, weiß bereits was die Besucher erwartet. Einige Dinge wird man deutlich wiedererkennen, aber vieles ist auch neu und anders, aber eines ist es, nämlich in erster Linie gemütlich. Die Gastronomen legen viel Wert darauf, dass sich die Gäste in ihrem Lokal wie in einem Wohnzimmer wohlfühlt. Ein besonderes Highlight wird die goldene bzw. blaue Stunde am See, wenn die Sonne zwischen Pyramidenkogel und Gerlitze langsam, begleitet durch ein phantastisches Lichtspiel, untergeht und zum entspannten Verweilen einlädt.

Ein Hauch von Kindheitserinnerung

Mischa Bauer bringt eine kleine Erinnerung an den Geschmack der Kindheit in seine kulinarischen Schmankerln. Der leidenschaftliche Koch kocht mit einer eigenen Geschmacksdichte, die die Komponenten süß, sauer, salzig und bitter beinhaltet - also Umami. Wichtig ist ihm sein eigener Stil, ein puristischer Stil mit viel Frische. Ein Stil, der neben 25 Jahren in der Gastronomie durch viele Reisen und einprägsame Geschmackserlebnisse geprägt wurde. Angeboten werden einfache Gerichte mit dem gewissen Kick, wie zum Beispiel die herrlichen "Butterbrösel-Strankalan" zum Seeteufel. Die Experimentierfreude treibt den Herzblutgastronomen an. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch 70-80 Weine, vorwiegend aus Österreich, ergänzend aus Deutschland, Italien, Frankreich und Australien.