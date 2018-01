Die Eishalle in Velden wird zur Disco

Velden am Wörthersee

Eishalle Velden, Köstenberger Straße, 9220 Velden am Wörthersee

VELDEN. Die Eishalle Velden ist im Winter bei Eltern und Kinder gleichermaßen beliebt, denn Sie bietet die Möglichkeit, unabhängig vom Wetter, vergnügten Familienspaß auf Kufen zu erleben.



Am Samstag, 10. Februar findet auf der überdachten Kunsteisbahn in Velden, Köstenberger Straße 3, wieder eines der beliebten Highlights statt: Die Eisdisco mit Musik vom DJ lockt von 19-21 Uhr zahlreiche große und kleine Besucher und Besucherinnen in die Eishalle.



Eintritt frei.



Nähere Informationen erhalten Sie unter 0699/13210206