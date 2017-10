, Seecorso 8 , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Am Dienstag, 31. Oktober wird ab 21 Uhr zum schaurig schönsten Fest des Jahres in den Las Palmas Latin Club am Seecorso 8 geladen.



Rein in die Kostüme und hin zur gruseligen Horror-Show mit Thrill-Garant! Das beste Kostüm gewinnt eine Flasche Moët.



Eintritt frei.



Nähere Informationen unter 0650/8002851 und auf Facebook.